AaB sender angriber på lejeophold i Vendsyssel

AaB har fredag udlejet angriberen Wessam Abou Ali til Vendsyssel FF, som spiller i den næstbedste fodboldrække. Lejeaftalen løber for resten af året.

AaB-sportsdirektør Allan Gaarde vurderer, at det vil være bedst for angriberens udvikling.

- Wessams potentiale er indiskutabelt, men i øjeblikket har vi stor konkurrence om de offensive pladser, og Wessam har brug for fast spilletid for at fortsætte sin udvikling.

- Derfor er dette en glimrende mulighed for, at han kan få mange minutter i benene, siger Allan Gaarde til klubbens hjemmeside.

Vendsyssel ligger efter de første fem spillerunder på 12.-pladsen med tre point. Lørdag spiller holdet på udebane mod Næstved Boldklub.

- Jeg ser frem til at få mere spilletid på et godt niveau, så jeg kan udvikle mig som spiller og vende styrket tilbage til AaB efter nytår, siger Wessam Abou Ali.

20-årige Wessam Abou Ali har hidtil optrådt 31 gange for AaB og scoret fire mål, mens det er blevet til otte officielle ungdomslandskampe for Danmark.

Vendsyssel-sportsdirektør Ole Nielsen glæder sig over tilgangen.

- Vi har fulgt ham i en lang periode i AaB og har set en talentfuld angriber, som har haft et behov for mere spilletid.

- Med den spillestil, han har, hvor han har fart og kan udfordre, tror vi meget på, at han kan bidrage i vores offensiv.

- Så vi glæder os rigtig meget og tror, det kan blive rigtig godt for begge parter, siger Ole Nielsen til Vendsyssels hjemmeside.

Wessam Abou Alis kontrakt med AaB løber frem til udgangen af 2021.