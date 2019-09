Lucas Andersen mener, at AaB igen skal gøre hjemmebanen til et fort, som det tidligere har været i Aalborg.

AaB vandt søndag 1-0 over FC København i 3F Superligaen efter en heroisk indsats hjemme i Aalborg.

Kasper Kusks enlige træffer i første halvleg betyder, at nordjyderne nu har vundet tre kampe og spillet en enkelt uafgjort i sæsonens fire første hjemmekampe.

Den stærke start hjemme glæder anfører Lucas Andersen, især efter sidste sæsons hjemmebanekompleks hvor man kun vandt fire hjemmekampe i hele sæsonen.

- Det er sådan, det bør være. Sådan var det engang, og sådan kommer det til at være igen. Vi har ikke tabt på hjemmebane i denne sæson, og det er sådan, det skal være, siger Lucas Andersen.

Til søndagens brag var der 11.645 tilskuere, og anføreren mener, at AaB har fortjent den flotte opbakning efter en god start på sæsonen.

Samtidig understreger Lucas Andersen, hvor vigtig opbakningen er for spillerne.

- Jeg synes, at vi har fortjent en flot opbakning. Det er fedt at mærke, at folk støtter os, og at fansene tror på det projekt, vi har gang i.

- Det er jo indbegrebet af fodbold, og det man håber på som fodboldspiller. Fansene troede på tingene mod FCK, og de bar os frem, siger AaB-profilen.

Cheftræner Jacob Friis anser også fansene som vigtige i jagten på en placering i top-6, og han var tilfreds med, at holdet kunne give noget tilbage til klubbens fans søndag.

- Det er altid vigtigt med opbakning. Vi lever og ånder for, at hele Aalborg støtter AaB, så det er vigtigt at betale tilbage.

- Halvdelen kommer jo ikke igen, hvis vi taber og spiller dårligt. Vi har brug for, at fansene forventer noget af os, hvis vi vil indfri vores ambitioner, siger Jacob Friis.

Med sejren over FCK er AaB nu at finde på Superligaens tredjeplads med 13 point efter otte runder.

Det samme pointantal har FC Nordsjælland og Brøndby.