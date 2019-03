AaB og AGF vinker farvel til top-6

AaB vandt søndag 3-1 i Aalborg mod AGF, men sejren og de tre point var ikke nok til en plads i top-6 for AaB.

Der var triste miner i Aalborg, da AaB søndag havde besejret AGF 3-1 i 26. spillerunde i Superligaen.

Det skyldtes, at AaB trods sejren ikke formåede at spille sig ind i top-6 og dermed blive en del af mesterskabsslutspillet.

Det samme måtte aarhusianerne konstatere efter kampen.

Baggrunden for, at AaB måtte vinke farvel til top-6 var de øvrige kampe i runden.

Da Esbjerg vandt 2-1 over Vejle på et mål i overtiden, og FC Nordsjælland vandt 1-0 ude over Vendsyssel, så endte AaB på syvendepladsen med 36 point ligesom FCN, som har en bedre målscore.

Nederlaget til AaB betyder også, at AGF forbliver på niendepladsen med 31 point, og begge hold skal dermed spille i en af de to nedrykningspuljer.

Niendepladsen betyder, at AGF skal vælge hvilken af nedrykningspuljerne, holdet vil spille i, efter at AaB og Randers FC har truffet deres valg.

AaB er førstevælger, mens Randers så skal træffe en beslutning, og AGF skal kun vælge pulje, hvis AaB og Randers ikke vælger samme pulje.

3-1-sejren blev cementeret i det 80. minut, da AaB's angriber Lucas Andersen trak ind i banen og sendte bolden i netmaskerne til slutresultatet.

I det 38. minut scorede AaB's forsvarsspiller Kasper Pedersen på et hovedstød, men i det 42. minut udlignede AGF's kantspiller Jakob Ankersen.

I det 59. minut bragte AaB's højreback Patrick Kristensen nordjyderne foran, efter at han blev spillet fri af Lucas Andersen.

Da Lucas Andersen så scorede det sidste mål, troede AaB-spillerne nok, at pladsen i top-6 var sikret, men det viste sig ikke at være nok, da Esbjerg leverede en sen og afgørende scoring mod Vejle.