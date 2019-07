AaB-midtstopper drømmer fortsat om udlandet

Kasper Pedersen er tilbage i AaB efter et glippet udlandseventyr. Men han har ikke opgivet drømmen.

Lørdag skrev AaB en ny kontrakt med forsvarsspiller Kasper Pedersen, der i foråret meldte ud, at han kiggede mod udlandet. Han bliver dermed i Aalborg, hvor han søndag startede inde i superligakampen mod Sønderjyske.

Kontrakten på to år betyder dog ikke, at udlandet er droppet.

- Drømmen er ikke afskrevet på to dage. Den kommer jeg stadig til at søge, men nu koncentrerer jeg mig om AaB.

- Jeg skal have et godt år, før jeg kigger på det igen. Så må vi se på mulighederne. Jeg skal tilbage på sporet og spille en masse kampe igen, siger han.

I sidste sæson røg Kasper Pedersen ud af startelleveren i AaB efter udmeldingen om at afsøge muligheder i udlandet.

- Jeg har været på Aalborg Stadion mange gange, og jeg vidste godt, hvad jeg gik ind til.

- Det eneste, jeg har været i tvivl om op til, var formen. Det er første gang, at jeg er gået ud af en superligakamp med krampe. Det er klart, når jeg ikke spillet fra start siden april, siger forsvarsspilleren.

AaB's cheftræner glæder sig også over, at klubben formåede at beholde den fysisk stærke midtstopper.

- Jeg har fuld respekt for Kaspers beslutning om at prøve at finde noget andet og komme til udlandet. Jeg har hele tiden været i dialog med Kasper og støttet ham i det.

- Jeg har også sagt, at døren var åben, fordi han har nogle kvaliteter, som vi har brug, udtaler Jacob Friis.

I jagten på en ny klub dukkede der flere muligheder op. Men det var ikke nok i forhold til den mulighed, som var i AaB.

- Der manglede generelt niveau, hvis man kigger på ting som fans, økonomi og ligaen.

- Men jeg har mest kigget på udviklingen for mig, og der kunne de ikke følge AaB, siger Kasper Pedersen.

Han fik ligadebut som amatørspiller og har siden spillet 126 superligakampe for klubben.