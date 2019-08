AaB-målscorer: Altid specielt for mig mod Brøndby

Patrick Olsen var glad for sit mål mod sin tidligere klub Brøndby og tager de blågules 1-0-mål på sin kappe.

Da AaB søndag aften tabte 1-2 til Brøndby i 3F Superligaen, scorede Patrick Olsen sit første mål i den bolsjestribede trøje.

Midtbanespilleren voksede op i netop Brøndby, inden han som 18-årig skiftede til den italienske storklub Inter, og scoringen mod barndomsklubben gjorde indtryk på ham.

- Det er altid specielt at spille mod Brøndby, for det er her, jeg har haft min fodboldopdragelse.

- Det var en dejlig følelse at score, men det havde været lidt sjovere, hvis vi havde scoret flere. Vi må op på hesten igen, siger 25-årige Patrick Olsen.

Med nederlaget kom AaB ned på jorden igen efter sidste weekends 4-0-sejr over Esbjerg, men AaB-træner Jacob Friis mener ikke, AaB fortjente at gå pointløse fra kampen.

- Det ærgrer mig, at vi ikke fik mere ud af vores anstrengelser, for vi havde godt med chancer og blandt andet tre skud på overliggeren.

- Det er svært at svine spillerne til efter sådan en kamp, for problemet var ikke holdpræstationen, men mere nogle små fejl i kampen, siger AaB-træneren.

Brøndby kom foran 1-0 i første halvleg i en situation, hvor Patrick Olsen ikke fik dækket Dominik Kaiser ordentligt op.

AaB-spilleren tog efter kampen skylden for målet.

- Jeg tager Brøndbys 1-0-mål på min kappe, for det var ikke godt nok dækket op af mig.

- Jeg kunne have prøvet at blokere mere, men man skal passe på inde i feltet, så der ikke bliver straffe, siger Patrick Olsen.

Han kom til AaB fra FC Helsingør tidligere denne sommer.

Med nederlaget er AaB på syvendepladsen i Superligaen med syv point efter seks kampe.