AaB har svært ved at forstå pointtab efter dominans

AaB spillede en fremragende kamp mod lillebror fra Hobro, men måtte alligevel gå fra banen med et enkelt point, da holdet fredag aften kun hentede 1-1 på eget græs i en vigtig 24. spillerunde.

Faktisk var hjemmeholdet bagud 0-1 efter et mål af Hobro-angriberen Pål Kirkevold, og kun en fremragende scoring af Lucas Andersen reddede æren for AaB.

Midtbaneslideren Oliver Abildgaard kalder pointtabet for "sindssygt", da AaB vadede i chancer og til tider udspillede gæsterne fra Hobro.

- Det var helt vildt sindssygt, for det var total dominans og spil til et mål. Jeg mener, vi gjorde alt rigtigt, og vi udspillede dem jo fuldstændig i anden halvleg, siger Abildgaard.

Abildgaard påpeger dog også, hvorfor AaB ikke tilkæmpede sig alle tre point og fulgte op på den flotte 3-0-sejr over Sønderjyske i sidste runde.

- Mod Sønderjyske lavede vi tre mål, og så vinder man sine fodboldkampe. Så ud over det dumme mål, vi gav Hobro, så var det eneste, vi manglede, at putte bolden i nettet, siger Abildgaard.

Hobros anfører Jonas Brix-Damborg erklærer sig enig i Abildgaards udlægning og priser sig lykkelig for det ene point.

- Der er ingen tvivl om, hvilket omklædningsrum der var mest tilfreds efter kampen. Det var et stormvejr i anden halvleg, så det er vidst lidt sindssygt, vi fik point med herfra, siger Brix-Damborg.

AaB's pointtab presser mandskabet i jagten på top-6, hvor holdet ifølge cheftræner Jacob Friis har gjort det svært for sig selv.

- Vi står over for to finaler, og vi har ikke råd til at tabe nogen af kampene. Men vi har altid troen på, at vi kan vinde, så vi glæder os til et par spændende kampe, siger Friis.

Der resterer to svære kampe for AaB i Superligaens grundspil, hvor man møder Brøndby på udebane, inden holdet spiller hjemme mod AGF.