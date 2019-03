AaB får kun en Europa-chance

FODBOLD: Aalborg græder over et manglende mål til byens Superliga-hold AaB, der dermed missede chancen for at spille med om Europa-pladserne i medaljeslutspillet.

Men AaB er stadig med i pokalturneringen og møder ude Brøndby den 3. eller 4. april i den ene pokalsemifinale, mens OB skal til Midtjylland i den anden semifinalen.

Skulle det ske, at AaB ryger i pokalfinalen store bededag den 17. maj og vinder denne, kvalificerer nordjyderne sig til Europa League-kvalifikationen.

Men så fratages AaB samtidig muligheden for at spille mod nummer tre i medaljespillet i en kamp om en Europa-plads. Den kamp tilfalder så nummer otte, som bliver enten AC Horsens, Sønderjyske eller Randers FC, oplyser DBU's turneringschef Peter Ebbesen til Sport Fyn.

- Hvis AaB bliver nr. 1 eller 2 i gruppe 2 efter 32. spillerunde - hvad AaB sandsynligvis gør - skal AaB i runderne 33 og 34 spille mod et hold fra gruppe 1 i Europa Kvalen. Hvis AaB vinder sammenlagt i runde 34 og samtidigt vinder pokalfinalen skal de efter turneringsreglerne udtræde af Europa Kvalen, da de da har kvalificeret sig som pokalvinder, tilføjer Peter Ebbesen.

- Sker det vil AaB's to kampe i runderne 35-36 blive annulleret, hvorved det tilbageværende hold - dem AaB skulle have mødt - kvalificerer sig direkte til finalen om Danmarks sidste UEFA-plads den 31. maj - kaldet 37. spillerunde, siger Peter Ebbesen.

Scenariet fremgår af turneringsreglerne, men det er sjældent, at nummer syv også vinder pokalfinalen. AaB skal først besejre Brøndby ude og så møde enten OB eller Midtjylland i finalen, som endnu ikke er fastlagt geografisk.