AaB booker sikker billet til semifinalerne - se målene her

AaB var for stor en mundfuld, og så blev Næstved fra den næstbedste række sendt ud af Sydbank Pokalen.

Pokaleventyret stoppede for denne gang, da AaB torsdag sendte Næstved ud af Sydbank Pokalen.

Opgøret i kvartfinalen i pokalturneringen i Næstved blev vundet 3-1 af AaB, og dermed er nordjyderne klar til at spille semifinale, som tilfældet også er for OB, Brøndby og FC Midtjylland.

Næstved sendte tidligere i turneringen superliganedrykkerne fra FC Helsingør og Silkeborg IF ud af turneringen, og i ottendedelsfinalen gik det ud over AGF.

Aarhusianerne blev slået 2-1, og dermed var Næstved nået helt til kvartfinalen, hvor AaB altså var for stor en mundfuld.

Næstved fik en uheldig indledning på opgøret, da hjemmeholdet allerede lukkede en scoring ind efter syv minutter.

Kasper Kusk blev sendt afsted i højre side, og han sørgede for et præcist indlæg, så hollandske Tom van Weert blot skulle sætte foden på bolden, og så var AaB foran 1-0\.

Tom van Weert var dog ikke færdig med at score, og den tidligere Groningen-angriber øgede til 2-0 efter lidt under 20 minutter.

Næstved fik ikke ekspederet bolden væk tæt på eget felt, og Rasmus Thellufsen opsnappede den. Han begav sig ud på en dribletur, og det hele endte med, at Tom van Weert dukkede op og bragede bolden i mål.

Kristoffer Munksgaard fik reduceret til 1-2 fem minutter før pausen, og dermed var spændingen intakt til anden halvleg.

Her forsøgte Kasper Kusk sig med et direkte frispark kort inde i anden halvleg, men bolden sneg sig lige forbi det ene målhjørne.

I det 51\. minut blev det hele så værre for hjemmeholdet, som igen fik en skidt indledning på en halvleg i opgøret.

Et frispark fra gæsterne blev sendt ind i feltet, og her sendte Magnus Christensen bolden det sidste stykke i mål til 3-1 til AaB.

Så skulle Næstved score to gange for at sikre forlænget spilletid, og det formåede holdet fra den næstbedste række ikke.

Dermed kan Næstved nu fuldt ud fokusere på kampen om oprykningsspillet til den bedste række. Næstved er i øjeblikket to point efter Viborg og Silkeborg i toppen af 1\. division.