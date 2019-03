AaB-anfører efter slutfløjt: Det er for sindssygt - men vi skulle have gået mere efter det sidste mål

AaB var blot et enkelt mål fra en plads i top 6 - et mål, som holdet kunne have gået hårdere efter, mener anfører Rasmus Würtz.

Selv en 3-1-sejr over AGF var ikke nok til at sikre AaB en plads i Superligaens mesterskabsspil. En sen Esbjerg-scoring betød nemlig, at nordjyderne blev grundspillets sorteper og måtte tage til takke med syvendepladsen.

Blot et enkelt mål manglede AaB for at gå forbi FC Nordsjælland i tabellen, og selvom nordjyderne jagtede scoringen til 4-1, så kunne de have jagten den endnu mere.