AGF's stime af nederlag fortsætter mod AC Horsens

Den gode sæsonstart synes langt væk, efter at AGF mandag aften tabte for fjerde kamp i træk i Superligaen - denne gang med 1-2 til AC Horsens.

AGF var mest på bolden, men hjemmeholdet var for uskarpe foran mål. Anderledes skarpe var gæsterne, der udnyttede de chancer, de fik, og dermed kan tage de tre point med hjem til Horsens.

Med nederlaget er AGF på 11.-pladsen med tre point ned til sidstepladsen, mens Horsens kravler op i top-6.

Det startede skidt for værterne, da Horsens-midtbanespilleren Hallur Hansson bankede Horsens foran med 1-0 allerede efter tre minutter.

Herfra stod der AGF på det meste, og hjemmeholdet fik to store muligheder efter 18 minutter, men heldet var på Horsens' side i begge situationer.

Gæsterne kendte deres besøgstid, og tre minutter før pausen fordoblede venstrebacken Michael Lumb udeholdets føring. Dermed gik Horsens til pause med en føring på 2-0.

Efter 54 minutter fik AGF reduceret, da midtbanespilleren Martin Spelmann tæmmede bolden flot og sendte den i mål.

Blot tre minutter senere fik Jens Stage, der i dagens anledning var at finde i angrebet, en friløber, men for anden gang i kampen misbrugte den unge AGF-spiller den store mulighed.

Hjemmeholdet gik hårdt efter udligningen, og efter 68 minutter måtte Horsens-målmand Matej Delac diske op med en flot redning for at forhindre AGF-midtbanespilleren Mustapha Aminis langskud i at gå i mål.

Kort efter fik AGF-kantspilleren Jakob Ankersen en stor mulighed, men han formåede heller ikke at udligne.

Værterne havde flere muligheder for at udligne i dommerens overtid, men det forblev lige ved og næsten for hjemmeholdet, og Horsens kunne derfor køre hjem med en sejr i bagagen.