AGF vinder igen og ydmyger tamme Brøndby

AGF storsejrede 3-0 over Brøndby på Vestegnen, og aarhusianerne noterede sig sin anden sejr i sæsonen.

AGF snuppede søndag holdets anden sejr i sæsonen og tilmed i træk, da aarhusianerne drog hjem med en 3-0-sejr fra Brøndby Stadion i Superligaens syvende runde.

Sejren kom i land efter 90 minutter, hvor AGF-defensiven viste fornemme takter og holdt Brøndby fra store chancer gennem hele kampen, mens offensiven slog til på farlige kontraer.

Brøndby formåede sjældent at blive farlige på trods af et stort spilovertag, og sæsonens hidtil største Brøndby-oplevelser, midtbanespilleren Dominik Kaiser og superligatopscorer Kamil Wilczek, var gennem kampen ganske anonyme.

Kampens første halvleg fik en ivrig indledning med mange dueller, og det virkede ikke til at være AGF's plan at give en opvisning i spillet med kuglen, for gæsterne stod tæt sammen i geledderne langt tilbage på banen.

Den tætte defensiv gav AGF flere gode kontramuligheder i første halvleg mod et Brøndby-hold, som ikke blev farlige på andet end dødbolde, selv om værterne så rigeligt til bolden.

Første halvlegs største mulighed fik AGF-kantspilleren Mustapha Bundu, der efter et katastrofalt indgreb af Brøndby-målmanden Marvin Schwäbe fik bolden helt alene ved den ene opstander.

Bundus vinkel blev dog spids, at han formåede kun at sende bolden på stolpen, hvorfor de to hold gik til pause ved 0-0.

I anden halvleg fortsatte AGF sin farlige stil, og det gav efter 57 minutters spil pote.

AGF's Jakob Ankersen blev sendt i dybden, og han fandt Bror Blume, der til sit store held kunne se sin afslutning ramme Brøndby-backen Anthony Jung, som rettede bolden i mål til 1-0 til AGF.

Brøndby savnede gennem kampen kreativitet til at bryde gennem AGF-forsvaret, og værternes lange angrebssekvenser forblev oftest i ufarlige områder.

Med fem minutter igen slog AGF på ny kontra, og det gjorde ondt på Brøndby, som kunne se Ankersen stryge forbi Schwäbe og lægge bolden i et tomt mål til 2-0.

I kampens overtid fik AGF-indskifteren Patrick Mortensen også sit navn på måltavlen, da Bundu til slut fandt den høje angriber alene foran mål, og så kunne han sende bolden i mål til 3-0.

Den aarhusianske sejr betyder, at AGF er oppe på otte point efter syv kampe. Brøndby har 13 point.