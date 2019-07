AGF-træner efterlyser kvalitet i afslutningerne

David Nielsen mener, at manglende skarphed i afslutningerne var udslagsgivende for nederlaget til FCM.

Søndag tabte AGF hjemme 0-1 til FC Midtjylland på et sent straffesparksmål.

Derfor er aarhusianerne nu uden sejr i de første tre kampe af sæsonen og placeret på en 11.-plads i tabellen med blot et enkelt point.

Ifølge AGF-træner David Nielsen var det holdets kvalitet i afslutningerne - eller mangel på samme - der gjorde, at holdet ikke fik point med fra opgøret.

- Vi havde nogle chancer, men den sidste kvalitet manglede, og det kostede selvfølgelig mod et dygtigt hold.

- Det er ekstra ærgerligt, at vi lukkede et mål ind til sidst, fordi vi skulle have scoret et mål i dag.

Trods den manglende skarphed er David Nielsen stolt af sit holds præstation i søndagens nederlag.

- Jeg var glad for vores boldomgang og måde at skabe chancer på. Vi kom højt op på banen og fik mange folk i feltet, og det var rigtig positivt, siger han.

Med ét point i tre kampe har AGF fået en skidt sæsonstart målt på point, men det bekymrer ikke David Nielsen.

- Det er vi selvfølgelig super ærgerlige over, men jeg er nødt til at sige, at vi har leveret rigtig mange positive præstationer, siger en fortrøstningsfuld David Nielsen.

FC Midtjylland har modsat AGF høstet maksimumpoint i sæsonens første tre kampe.

Ifølge FCM's viceanfører, Erik Sviatchenko, var det midtjydernes fight, der i sidste ende gav sejren mod AGF.

- Vi kæmpede sejren i hus og tænkte "worst case scenario", som lidt er vores kodeord.

- Langt hen ad vejen er jeg glad for vores præstation, og det viser også bare, at man kan æde sig ind i en kamp, siger Sviatchenko.

AGF skal i næste runde en tur til Lyngby og forsøge at tage sæsonens første sejr, mens FCM i næste runde kan tage fjerde sejr i træk, hvis holdet hjemme formår at slå AaB.