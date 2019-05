AGF-træner begræder dramatisk afslutning på sæsonen

Der var stor skuffelse at spore i AGF, da holdet på dramatisk vis blev sendt på sommerferie af Randers.

Søndag aften blev AGF på dramatisk vis sendt på sommerferie, da holdet tre minutter inde i tillægstiden hjemme smed en 1-0-føring mod Randers FC.

Det skete i returkampen om en billet til at møde Brøndby i en playoffkamp om at nå med i kvalifikationen til Europa League.

1-1 holdt kampen ud og blev resultatet, og dermed tabte AGF samlet 2-3 til kronjyderne.

Aarhusianerne missede dermed akkurat avancementet til den direkte duel mod Brøndby den kommende fredag.

Der var derfor helt naturligt stor skuffelse at spore hos AGF efter det bitre resultat.

- At se det hele blive revet fra os i absolut sidste sekund var en decideret nådesløs oplevelse.

- Vi havde kampen præcis, hvor vi gerne ville have den, så det gjorde virkelig ondt, at vi smed resultatet til sidst, siger AGF-træner David Nielsen.

AGF kom foran midtvejs i anden halvleg, og efter scoringen trak hjemmeholdet sig længere tilbage på banen. En bevist plan beretter cheftræneren.

- Vi stod på ingen måde for langt tilbage på banen. Vi er meget komfortable med at stå, som vi endte med, men desværre gik det ikke, siger Nielsen.

Resultatet er samtidig kulminationen på en skuffende sæson, hvor klubben missede sæsonmålet om en placering i Superligaens top-6.

David Nielsen giver et svingene efterår skylden for den missede målsætning, men han påpeger samtidig, at klubben har udviklet sig i foråret.

- Vi smed målsætningen i efteråret, da vi slet ikke var gode nok. Især i november måned famlede vi rigtig meget, så der var det bare ikke godt nok.

- Omvendt kan jeg ikke sætte en finger på vores forår, da vi ud over en enkelt dårlig kamp i Aalborg har gjort det rigtig godt, siger træneren.

Forsvarsspiller Frederik Tingager ærgrer sig ligeledes over den bitre afslutning på sæsonen for AGF.

- Det er fodbold, når det er værst. Det var en rigtig bitter og trist afslutning på sæsonen, og det enormt svært for os at sluge.

- Vi var få sekunder fra at gå videre og få den her finale mod Brøndby, så det er voldsomt ærgerligt, at sæsonen skal slutte nu, siger Tingager.