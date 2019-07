AGF-træner: Vi voldt FC København store problemer

AGF-træner David Nielsen mente, at hans hold gav FC København store udfordringer, da AGF tabte 1-2 til FCK.

AGF-træner David Nielsen var stolt af sit hold efter fredagens nederlag i 3F Superligaen ude mod FC København.

FCK vandt kampen 2-1, men David Nielsen mener, at AGF med lidt held kunne have fået point med hjem fra København.

- Vi voldt dem ikke bare problemer. Vi voldt dem store problemer, siger David Nielsen

- Vi er ekstremt ærgerlige over, at vi ikke fik noget med fra denne kamp. Vi gjorde mange ting godt.

- Jeg følte, at vi havde det mentale og fysiske overskud til sidst, og vi lugtede blod i alt det, vi foretog os. Hvis vi havde haft lidt længere tid til at gøre det, havde vi haft en større chance, siger AGF-træneren.

De forsvarende danske mestre fra FCK har med sejren vundet sæsonens to første kampe over AGF og OB.

At FCK har fået fuldt udbytte i begge kampe, ændrer ikke på, at FCK-træner Ståle Solbakken har været imponeret af de to modstandere.

- Vi mødte et godt superligahold i AGF. Både OB og AGF har været gode, og de har pæne chancer for at få gode sæsoner i Superligaen, siger Solbakken.

- Vi fik en fantastisk start på kampen med et højt tempo, der næsten var for højt. Så begyndte vi at lave lidt fejl, og AGF kom bedre med, men vi stod godt på banen, og deres første chance kom efter 70 minutter.

- Det var fortjent, at vi vandt, men det blev lidt for spændende til sidst, siger Ståle Solbakken.

David Nielsen mener, at AGF i store perioder havde godt styr på hjemmeholdets profiler.

- Vi skulle lukke ned for Dame N'Doye, Jonas Wind, Viktor Fischer, Robert Skov og Rasmus Falk, og så formåede de at skabe en situation, hvor det var Pierre Bengtsson, der kom, mens vi havde taget hånd om alle de andre.

- Det var spændende at se, hvordan vi ville reagere. Jeg har før oplevet hold blive skræmt i sådan en situation i Parken, men vi kom godt tilbage til vores kampplan og var måske endda i en lidt bedre forfatning, siger AGF-træneren.

AGF's næste opgave er mod FC Midtjylland på hjemmebane.