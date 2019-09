AGF-træner: Defensiv indsats skyldes Esbjergs målproblem

AGF vandt søndag 1-0 over Esbjerg i 3F Superligaen, og Esbjerg-træner John Lammers mener, AGF spillede for defensivt efter holdets scoring.

- AGF spillede ikke, men forsvarede kun. Det var lidt ligesom at se håndbold, hvor et hold bare står foran sit eget felt, siger John Lammers.

Ifølge AGF-cheftræner David Nielsen skyldtes det defensive spil, at Esbjerg har haft problemer med at score i denne sæson.

Efter søndagens kamp er Esbjerg gået fra banen fem gange uden at score, og derfor så David Nielsen ingen grund til at give holdet plads til at lave mål.

- Esbjerg har haft svært ved at score og derfor stillede vi os ned, da vi havde scoret til 1-0 for at se, om de kunne bryde os ned i anden halvleg, siger han.

- Vi ved, at det er et hold, der har problemer med at score mål. Derfor ville vi heller ikke hjælpe det med at score ved at komme længere frem, siger han.

AGF lykkedes med at holde Esbjerg fra at score, og en vigtig grund til, at AGF kunne forsvare foran eget felt i meget af kampen, var forsvareren Niklas Backman.

- Vi vidste, vi kunne stå lavt med Backman, og at han er god til at forsvare feltet. Så det er noget, vi ikke er bange for at gøre, siger David Nielsen.

- Ofte bliver det nervøst, når man står så lavt, men mod Esbjerg kunne vi se, at vi er komfortable med at forsvare foran feltet. Vi følte, vi havde styr på det.

AGF's midterforsvarer Frederik Tingager mener dog ikke, at AGF havde så godt styr på det, som David Nielsen mener. Han føler, sejren var ufortjent.

- Da vi fik målet, forsvarede vi os for meget. Nogle gange slipper man afsted med mord, og det gjorde vi mod Esbjerg, lyder det fra Frederik Tingager.