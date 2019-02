Med en stærk defensiv i fokus vandt AGF fredag med 2-0 over Sønderjyske, hvilket sender holdet i top-6.

Der er grund til optimisme i AGF, efter at holdet fredag vandt 2-0 ude over Sønderjyske i Superligaen.

Sejren på Sydbank Park i Haderslev sendte således AGF i top-6, inden de øvrige kampe i runden er spillet.

Det var aarhusianernes tredje sejr på stribe i Superligaen, og det var den anden sejr ud af to mulige i ligaen efter vinterpausen.

De tre point betød, at AGF spillede sig på femtepladsen med 30 point, og nu kan klubben så afvente, at de øvrige hold har været i kamp i runden.

For Sønderjyske ser det noget mere besværligt ud med 22 point og en plads som nummer 11 efter 22 kampe.

AGF brillerede kampen igennem med en stærk defensiv præstation kombineret med farlige kontrastød, når Sønderjyske tabte bolden.

De farlige kontrastød viste AGF allerede prøver på efter fem minutters spil, da udeholdet var effektive efter et sønderjysk boldtab på banens midte.

Efter bolderobringen blev bolden hurtigt sparket ind mod hjemmeholdets felt, hvor midtbanespilleren Jens Stage dukkede op og gav AGF en forrygende start med sin scoring til 1-0.

Sønderjyske havde svært ved at nedbryde gæsternes forsvar, og i stedet fortsatte gæsterne med at tilspille sig chancer, som kunne have resulteret i en større føring.

Især efter 26 minutters spil burde Jakob Ankersen have bragt AGF på 2-0, men kantspilleren sparkede akkurat forbi målet.

Kampbilledet fortsatte i anden halvleg, og efter et længere pres på gæsternes mål fik Sønderjyske en stor chance efter 80 minutter.

Hjemmeholdets angriber Mart Lieder blev spillet fri i siden, men en ellers fornem afslutning ramte stolpen.

Sønderjyske formåede ikke at score, og i stedet cementerede angriber Patrick Mortensen udeholdets sejr efter 89 minutter, da han flot bragede bolden i mål.

Dermed blev klubbens nye angriber noteret for sin første scoring i ligaen for AGF.