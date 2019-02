AGF laver millionoverskud i første halvdel af sæsonen

Superligaklubben AGF er på vej til at indfri forventningerne om et overskud i regnskabsåret 2018/19.

Selskabet bag AGF kom ud af regnskabsårets første halvdel - fra 1. juli til 31. december 2018 - med et overskud på 6,5 millioner kroner. Det fremgår af halvårsregnskabet.

AGF fastholder forventningerne til hele regnskabsåret til et plus på op til fem millioner kroner. Klubben har budgetteret med minimum at slutte på en ottendeplads i Superligaen.

- Vi er på rette vej i forhold til vores forventning om et positivt resultat for hele regnskabsåret. Udviklingen i vores sponsorindtægter er fortsat positiv, og for første gang i mange år kan vi glæde os over, at resultatet af transferaktiviteter er positivt.

- Vi kan også notere os en lille fremgang i vores tilskuertal, og i vores eventafdeling har vi aldrig tidligere haft så mange events og koncerter på programmet som i foråret 2019, siger administrerende direktør Jacob Nielsen.

Selv om AGF kun har budgetteret med at nå top-8 i Superligaen, er klubbens sportslige målsætning en plads i top-6.

- Sportsligt har vi et pointefterslæb, vi skal indhente i forhold til den sportslige målsætning om en plads i top-6, men vi har en forventning om, at de investeringer, vi har gjort i truppen hen over vinteren, vil have en positiv effekt på de sportslige resultater på både kort og længere sigt, siger Jacob Nielsen.

AGF har vundet de to første kampe i forårssæsonen i Superligaen. Det placerer holdet på rækkens syvendeplads med et point op til de tre nederste hold i top-6.