AGF-keeper erkender fejl: En af de værste kampe i karrieren

Vejle førte langt inde i dommerens tillægstid mod AGF mandag aften, men så dukkede Patrick Mortensen op og sikrede 2-2 i superligaopgøret.

Forud for det havde AGF's målmand Kamil Grabara lavet en fejlaflevering op til Vejles første mål og dernæst droppet fælt, da Vejles unge angriber Jonas Andersen bragte gæsterne foran.

Det var naturligvis heller ikke en fornøjet AGF-keeper, som mødte pressen efter kampen.

- Det er en af de værste kampe, jeg har spillet i min karriere. Jeg tager fejlene på min kappe, men jeg vil ikke bebrejde mig selv mere. Jeg har sagt undskyld til holdkammeraterne, siger Kamil Grabara.

Målmanden lagde ikke skjul på, at det var en dårlig kamp personligt.

- Hvad skal jeg sige? Jeg begik to klare fejl. Det kunne alle se. Det er sådan, det er at være målmand. Hvis jeg kunne gå tilbage i tiden, ville jeg lave det om. Nu lægger jeg det bag mig.

Selv om Patrick Mortensen fik scoret i tillægstiden, kunne det ikke ændre Kamil Grabaras humør.

- Jeg ville ikke have været glad, selv om vi havde vundet. Det var ikke en god kamp fra min side.

På trods af de store fejl lagde AGF-træner David Nielsen ikke skjul på, at han har fuld tillid til Kamil Grabara.

- Han er en målmand, der har været dygtig gennem længere tid. Han skal nok komme sig over det. Jeg vil altid vurdere, hvordan sindstilstanden er hos en spiller, men jeg synes, at man skal have lov til at lave fejl, siger David Nielsen.

I Vejle-lejren ærgrede man sig over, at det ikke blev til tre point i den hektiske afslutning.

- Det er ikke godt nok, at vi ikke fik den sparket væk til sidst. Det var bare et udtryk for målnæse af Patrick Mortensen, siger forsvarsspilleren Mads Lauritsen.

- Hvis vi var nummer et i rækken, var det aldrig sket. Det er oppe i hovedet, at vi ikke fik lukket kampen, siger han.