AGF henter offensiv sydafrikaner på femårig aftale

Superligaklubben AGF henter sydafrikaneren Gift Links.

Det fortæller administrerende direktør Jacob Nielsen i et interview med tv-stationen TV3 Sport.

- "PC" har et godt øje til sydafrikanere og har haft det tidligere som leder og som spiller, da han spillede sammen med et par sydafrikanere, siger han med henvisning til AGF's sportschef Peter "PC" Christiansen.

- Det er en kreativ spiller. En typisk kant, der kan bruges på flere forskellige positioner, afhængigt af hvordan vi spiller.

- Han skulle gerne kunne give os noget andet. Han er et stort talent, som vi forventer os meget af, siger Jacob Nielsen.

20-årige Gift Links kommer til Aarhus fra den sydafrikanske klub Cape Town City. Det er også blevet til ophold i den egyptiske klub Pyramids FC.

Til trods for offensivspillerens unge alder og den femårige kontrakt forventer AGF, at Links kan bidrage på banen inden for kort tid.

- Nu skal Gift lige lande i Aarhus, men vi forventer ikke nogen stor og lang tilvænningsperiode for ham, siger "PC" til AGF's hjemmeside.

- De sydafrikanere, jeg har spillet og arbejdet med tidligere, har været lette at integrere, og deres positivitet, ydmyghed og store passion til spillet er smittende hele vejen rundt.