AGF henter Jovanovic tilbage på kort lejeaftale

Aleksandar Jovanovic er tilbage i AGF.

Mandag meddeler superligaklubben, at den serbiske målmand vender tilbage til Aarhus fra spanske Huesca på en lejeaftale, der løber frem til udgangen af året.

Det er kun et år siden, at AGF solgte Jovanovic til Huesca, hvor han siden har spillet blot 12 kampe.

- Med en lidt usikker tidshorisont på William Eskelinens skade, så tager vi ingen chancer, hvorfor Jovanovic støder til os nu, siger AGF-sportschef Peter Christiansen på klubbens hjemmeside.

- Han er en perfekt mand at få ind nu. Han kender klubben, omgivelserne og trænerstaben, og han får derfor let ved at træde ind i truppen.

Aleksandar Jovanovic kom til AGF i 2016 og nåede inden sit skifte til Huesca sidste sommer op på 69 optrædener for den aarhusianske klub.