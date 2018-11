AGF-forsvarer: Det må ikke blive hver mand for sig selv

Pierre Kanstrup erkender efter mandagens nederlag, at det i øjeblikket er op ad bakke for AGF.

AGF tabte mandag aften med 1-2 til AC Horsens på hjemmebane i Aarhus.

Det er et nederlag, der gjorde tydeligt ondt i AGF-lejren, for hvis man tæller pokalturneringen med, så er David Nielsens mandskab oppe på fem nederlag i træk.

Forsvarsspiller Pierre Kanstrup var efter kampen godt klar over, at det i øjeblikket ser skidt ud i smilets by.

- Det er en lorteperiode. Det vil alle synes, hvis man har tabt fem kampe i streg, siger Pierre Kanstrup.

AGF fik en fornuftig start på sæsonen, hvor holdet længe var ubesejret. Aarhusianerne er dog kommet lidt mere ned på jorden nu.

- Der er ikke langt fra succes til fiasko. Vi blev jo skreget op til at have fået en god start. Men så god var starten altså heller ikke, for vi vandt jo ikke så mange kampe, siger Pierre Kanstrup.

Forsvarsspilleren nævner, at for at komme ud af den negative periode, så kræver det, at han og holdkammeraterne får lidt medvind.

Derfor er det vigtigt, at moralen i truppen ikke synker så dybt, som den tidligere har gjort.

- Vi skal ikke komme derned, hvor vi var for et år siden, hvor det var hver mand for sig selv, siger Pierre Kanstrup, der dog mener, at omklædningsrummet er så stærkt, at han ikke frygter, at det sker.

AGF-spillerne gør da også klogt i at holde den gode moral, for træner David Nielsen forklarer, at moralen hos den enkelte spiller er afgørende for, om man er i startopstillingen.

- Jeg vælger de spillere, som er mindst påvirkede af, at vi lige nu er i en situation, hvor vi har svært ved at vinde kampe.

- Jeg er sikker på, at der er nogle i truppen, der er meget ramt af den nuværende situation og så er der andre, der bare glæder sig til den næste kamp, siger David Nielsen.

AGF får muligheden for at komme tilbage på sejrssporet, når Vejle gæster Aarhus i næste spillerunde.