AGF-debutant efter sejr: Det er det helt rigtige sted

AGF har været særdeles aktiv i januars transfervindue, hvor fire nye spillere er hentet til klubben.

Alle fire spillere fik debut i fredagens 2-0-sejr hjemme mod Esbjerg i forårspremieren i Superligaen.

Frederik Tingager var en af debutanerne, og han leverede en stærk præstation i hjemmeholdets forsvar.

Den høje forsvarsspiller med en fortid i OB blev hentet i Tyskland, og han er glad for den første tid i Aarhus og i AGF.

- Jeg er blevet taget utrolig godt imod. For mig var det vigtigt at finde et sted, hvor jeg følte, at de kendte mine kvaliteter, og efter den første måned kan jeg sige, at det er det helt rigtige sted, siger Frederik Tingager.

Efter debuten har han fået et godt indtryk af AGF og Superligaen. - Jeg fik et rigtig fint indtryk. Det var en acceptabel kamp. Vi fik i perioder vist, at vi har arbejdet med at spille bolden op langs jorden, selv om banen var dårlig.

- Vi har haft lidt tid til at få afstemt kæderne og opbygge relationerne. Med gode spillere vænner man sig hurtigt til det, men vi skal stadig arbejde videre på det, siger Frederik Tingager.

Den nye AGF-spiller drømmer om at komme i top-6 med sin nye klub, men han erkender, at det bliver de små marginaler, der afgør det.

- Vi skal ikke blive selvtilfredse, for der er stadig mange bjerge, der skal bestiges, før vi kan nå vores mål om top-6.

- Det er helt vildt, hvor tæt det er. Det er fedt, for der er god kvalitet i Superligaen.

- Det er de bedste hold, der kommer med i top-6, og vi gav os selv en god hjælp i dag. Men det bliver små marginaler til sidst, siger Frederik Tingager.

Han spillede inden skiftet til AGF i tyske Eintracht Braunschweig.