Ærlig Horsens-skurk: Ingen tvivl om det røde kort

Horsens led søndag eftermiddag et smerteligt nederlag, da FC København kunne tage fra opgøret med en sejr på fem mål. 6-1 viste lystavlen efter 90 minutter.

Hjemmeholdet gjorde det ikke nemmere for sig selv, da målmand Matej Delac efter 21 minutter fik vist det røde kort af kampens dommer Peter Kjærsgaard.

Målmanden selv lagde sig efter kampen fladt ned. Der var ifølge ham ikke tvivl om kendelsen.

- Det var den rigtige beslutning at give mig det røde kort. Jeg var sidste mand, og jeg ramte Robert Skov. Jeg sparkede forbi bolden, og han kom i høj fart. Jeg kan intet indvende mod dommeren, siger Matej Delac.

Den bosniske målmand, som har været i AC Horsens siden sommeren 2018, oplevede situationen således:

- Han kom tæt på mig, og jeg forsøgte at sparke bolden væk med højrebenet, så jeg ikke fældede ham. Normalt vil jeg bruge venstrebenet, men jeg var bange for at ramme ham. Uheldigvis sparkede jeg forbi bolden.

Matej Delac var efter kampen ked af det på holdets vegne - især fordi målmanden selv fik en lovende start med flere gode redninger.

- Jeg har ondt af holdet. Jeg åbnede kampen godt med to gode redninger på forsøg fra Robert Skov og Jonas Wind. Jeg vidste, at det ville blive en svær kamp selv 11 mod 11, så jeg er selvfølgelig ærgerlig, siger Matej Delac.

Det røde kort giver karantæne til Delac, men målmanden er optimistisk for de resterende kampe inden vinterpausen. Han har fuld tiltro til reservemålmand Kevin Mendoza.

- Jeg, og resten af holdet, tror på Kevin, og han er klar til at erstatte mig i de næste kampe. Jeg forsøger at hjælpe holdet så meget som muligt. Det er det bedste, jeg kan gøre, siger Delac.

Det var målmandens første røde kort i karrieren.