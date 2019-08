Ærgerligt uheld for fynsk cykelrytter: Punktering kostede Simon Andreassen VM-medalje

Simon Andreassen lå til en sølvmedalje ved U23-VM i mountainbike, men en punktering en halv omgang før mål blev kostbar for den fynske cykelrytter.

Cykling: Simon Andreassen lå til en sikker sølvmedalje ved U23-VM i mountainbike i Canada. På sidste omgang lå den fynske cykelrytter på en klar andenplads, men en punktering en halv omgang før mål betød, at Simon Andreassen røg ned på syvendepladsen.

- Jeg havde sølvmedaljen sikret indtil sidste omgang. Et fladt dæk og mit drømmeridt forsvandt. Kan ikke beskrive, hvor svært det er at tage denne skuffelse, skriver Simon Andreassen i et opslag på Instagram.

Vlad Dascalu fra Rumænien blev verdensmester, mens sølv og bronze gik til to schweizere, Filippo Colombo og Vital Albin.

Simon Andreassen var fra starten i Mont-Sainte-Anne godt med på rundstrækningen, der skulle køres seks gange. Den 21-årige fynbo, der om en måned fylder 22, var en del af en frontgruppe på otte mand efter første omgang. Undervejs faldt folk fra, og da den uheldige punktering indtraf, var Simon Andreassen 25 sekunder foran Albin på tredjepladsen. Men Andreassen måtte efter punkteringen se sig overhalet af flere ryttere og sluttede som nummer syv, godt tre minutter efter den rumænske vinder.

Simon Andreassen blev i både 2014 og 2015 juniorverdensmester i mountainbike. Denne sæson er hans sidste som U23-kører.