Ærgerligt nederlag til Næsby

Fodbold, 1. division, pulje 1, Næsby-Østerbro 0-2 (0-1)

- Alt var godt, undtagen selve resultatet. Vi gjorde det fint. Spillede egentlig en ganske fornuftig kamp. Ikke prangende, men bestemt godkendt. Kun manglede vi lige det allervigtigste i fodbold, nemlig at score de nødvendige mål, sagde Næsbys træner Helge Thomsen. Han oplevede et kynisk Østerbro mandskab, der scorede til 1-0 efter hjørnespark midt i første halvleg, på stort set gæsternes eneste chance.

- Og det blev værre efter pausen, hvor vi sad på langt det meste, for så at blive "snydt" i det sidste minut, hvor Julie Offersen scorede sit andet mål, det afgørende til 2-0, sluttede træner Thomsen. Næsby skal i næste runde en tur til topholdet B93, og her er håbet så, at sigtekornet er rigtigt indstillet. (wta)