Ægte Skibhus-dreng bliver ny Marienlyst-formand

Mike Bech afløser Anders W. Berthelsen på formandsposten og der er igen et overskud 237.546 kroner til at gnave af gælden fra "katastrofeåret" 2016.

Mike Samuel Bech afløser Anders W. Berthelsen, der efter 10 år som formand har valgt at trappe ned. Han snupper dog et år mere som menigt bestyrelsesmedlem.

- De øvrige bestyrelsesmedlemmer pegede på mig, og så var det svært at sige nej, når man har et hjerte, der altid har banket for Marienlyst, siger Mike Bech, der i dagtimerne arbejder som daglig leder hos A.P. Maskinfabrik i Odense.

Overskud og flere medlemmer

Økonomisk går det den rigtige vej for Boldklubben Marienlyst, som også i år kan reducere sin gæld, oplyser klubben.

På generalforsamlingen tirsdag kunne klubbens bestyrelse præsentere et overskud på 237.546 kroner.

- Vi har i de senere år skåret hårdt ned på budgetterne, og det giver heldigvis resultater, siger klubbens formand Anders W. Berthelsen.

- Så må vi leve med, at vi sportsligt ikke er helt oppe på tidligere tiders eliteniveau, hverken i fodbold eller volleyball.

- Til gengæld kan vi glæde os over, at klubben vokser i bredden. I løbet af 2018 har klubben haft 823 medlemmer, det højeste antal nogensinde.

Boldklubben Marienlyst betaler stadig af på en gæld, som blev skabt i 2016 - "katastrofeåret", som formanden kalder det.

- Klubbens økonomi skal derfor stadig holdes under skarpt opsyn og uden store armbevægelser. Vi kan ikke regne med, at vi for tredje år i træk kan spille os frem til at møde Brøndby i pokalturneringen, sådan som det skete både i 2017 og 2018. Disse kampe gav pæne overskud til klubkassen, siger Anders W. Berthelsen, der efter 10 år som formand nu trapper ned og fortsætter som menigt bestyrelsesmedlem.

Også boldklubbens restaurant kom ud med et positivt resultat, nemlig et overskud på 30.305 kroner.

Marienlystcentret, som driver klubbens haller, har endnu ikke et endeligt resultat klar. Her er stadig et uafklaret regnskab vedrørende de to tennishaller, som ejes af Odense Kommune og frem til sommeren 2018 blev drevet af Boldklubben Marienlyst. Nu drives de af Odenses tennisklubber, tilføjer Boldklubben Marienlyst.