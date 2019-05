AC Odense tog KB's skalp

AC Odense vandt fortjent pokalfinalen for oldboys på OKSon Park over ærkefjenderne.

FODBOLD: Ni ud af ti gange er det i disse år de to hold, der står over for hinanden i slutkampene. Sådan var det også denne gang, da AC Odense vandt 1-0 i DBU's pokalfinale for oldboyshold over KB søndag eftermiddag på OKSon Park.

Faktisk så var resultatet stærkt misvisende. For selv om KB-anfører Mikkel Vittrup holdt en stram disciplin på sit hold, så kunne gæsterne i længden ikke holde fynboerne med de hurtige pasninger og gode vendinger fra fadet.

I de senere år er holdet også blevet forynget og bagude var Anders Møller Christensen og Casper Kruse en sikker bank, som ikke tillod sig at blive fanget i en pludselig kontra.

Sejrsmålet i kampen over 70 minutter faldt sent efter en periode, hvor KB-målet virkede forhekset.

Claus Pedersens sikre fod lagde mange flotte dybe afleveringer over stor afstand og ved et hjørnespark fandt han Casper Kruses hovede, der flækkede bolden videre til en teknisk sikker Claus Madsen, som efter en vending lagde bolden til rette for Jesper Christiansen, der stensikkert lagde bolden op i nettaget med ni minutter tilbage af kampen.

Forinden havde Claus Madsen og Morten Bisgaard misset to 100 procents-chancer i samme sekvens.

AC Odense med en central midtbane med Claus Madsen, Henrik Hansen, Morten Bisgaard og Claus Pedersen og senere Kenneth Møller Pedersen fik KB'erne til at løbe mange meter, selv om gæsterne selvvalgt stod og ventede på hjemmeholdet og håbede på en kontra måske af Lasse Lauth, der med sin hurtighed før har knækket fynboerne.

Chefcoach hos københavnerne var den tidligere landsholdsspiller Daniel Jensen, der har været ude af spillet lige siden, at KB sidste år vandt DM-titlen på OKSon Parks kunstgræsbane. Da blev han hjulpet ud med en overrevet akillessene.

KB/FCK har nu fem år i træk vundet DM-finalen, men nu ligner det, at AC Odense i en kommende slutkamp også kan få den titel tilbage.

OB's assistenttræner Janus Blond spillede central midtbane hos KB og løb mange meter, men ellers var holdet uden større kendiser som Lars Jacobsen eller Michael Gravgaard, der normalt er på holdet.