AC Milan og Inter vil skrotte San Siro for nyt stadion

De to Milano-klubber har officielt ansøgt de lokale myndigheder om at gå videre med planer om et nyt stadion.

Et spritnyt stadion til 60.000 tilskuere.

Det er, hvad de to fodboldklubber AC Milan og Inter drømmer om.

De to Milano-klubber har afleveret en ansøgning hos de lokale myndigheder, og klubberne håber på grønt lys for at gå videre med planerne.

Det nye stadion skal erstatte San Siro - eller Stadio Giuseppe Meazza - der er offentligt ejet, og som begge klubber har spillet på i årevis. Der kan sidde 80.000 tilskuere på San Siro.

- Dette er et omfattende projekt, som vil kræve investeringer på mere end 1,2 milliarder euro (ni milliarder kroner).

- Det er afgørende for at løfte fodbolden i Milano tilbage til den globale elite, står der ifølge nyhedsbureauer AFP i en pressemeddelelse fra begge klubber.

Klubberne skriver desuden, at projektet med det nye stadion vil betyde job til 3500 mennesker.

Det nye stadion skal bygges lige ved siden af, hvor San Siro står i dag. San Siro skal jævnes med jorden, og der skal på grunden "være et område, der er dedikeret til sport, underholdning og shopping".

Det har i flere år været diskuteret, om San Siro skal moderniseres igen, eller om der i stedet for skal bygges et helt nyt stadion. Nu har klubberne besluttet sig for at gå videre med planerne om et nyt stadion.

San Siro er i spil til at være arena for åbningsceremonien til vinter-OL i 2026, som finder sted i Milano og Cortina d'Ampezzo.