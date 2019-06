AC Milan hyrer Sampdorias succestræner

Den italienske storklub AC Milan har ansat Marco Giampaolo som klubbens nye cheftræner og udstyret ham med en kontrakt, der i første omgang løber to år med option på yderligere et år.

Det skriver klubben på sin hjemmeside.

Giampaolo overtager trænerjobbet i AC Milan fra Gennaro Gattuso, der stoppede ved sæsonens udgang.

51-årige Giampaolo har med pæn succes stået i spidsen for Sampdoria i de seneste tre sæsoner. Her han ført klubben frem til to tiendepladser samt en niendeplads i den netop afsluttede sæson, hvor han havde danske Joachim Andersen på holdkortet.

Giampaolo har stået i spidsen for en række mindre italienske klubber. Det gælder blandt andre Cagliari, Siena, og Empoli.