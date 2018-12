AC Horsens-reserve kan få landsholdsdebut ved Asian Cup

AC Horsens kan igen bryste sig af en landsholdsspiller i fodboldtruppen.

Denne gang i skikkelse af målmanden Kevin Ray Mendoza.

Han er blevet udtaget til det filippinske landshold, som for første gang skal deltage i Asian Cup.

Manden, der har udtaget ham, er Sven-Göran Eriksson.

Den 70-årige svenske trænerkapacitet har et hav af klubber bag sig og står nu i spidsen for Filippinerne, hvor han altså har kastet sin tiltro efter den danske målmand med dobbelt statsborgerskab.

Mendozas mor er fra Filippinerne.

- Jeg har aldrig været inde omkring et landshold, men der er ingen tvivl om, at det bliver en stor oplevelse, og jeg glæder mig helt vildt.

- Det kunne være fedt med debut, og jeg skal blandt andet kæmpe med Michael Falkesgaard om spilletid, fortæller Kevin Ray Mendoza til klubbens hjemmeside.

Michael Falkesgaard spiller for Bangkok United og har tidligere været ansat i Brøndby, OB og FC Midtjylland. Han står noteret for fem A-landskampe for Filippinerne.

Ligesom Falkesgaard var det, er også Mendoza primært reserve i Superligaen.

Horsens-keeperen står noteret for fem kampe i denne sæson: to i pokalturneringen og tre i Superligaen.

De tre Superligakampe er alle afviklet i december, og for Mendozas vedkommende er de kommet i spil på grund af et rødt kort til førstemålmanden, Matej Delac, mod FC København den 2. december.

Filippinerne skal ved Asian Cup møde Sydkorea, Kina og Kirgistan.