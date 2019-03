Århus-GOG: Navne med GOG-historie og store kampe

Århus Håndbold har kun - med opgøret mod GOG i aftes - spillet fire kampe i 2019. Men nu ser man i klubben frem til en - forhåbentlig to - store kampe i weekenden den 16. og 17. marts i Jyske Bank Boxen i Herning. Her venter nemlig pokalslutspillet Final 4. Efter en gunstig lodtrækning møder Århus Skanderborg Håndbold i et østjysk lokalopgør i semifinalen om lørdagen. Vinderen får enten Aalborg Håndbold eller BSV i søndagens finale. GOG røg ud i kvartfinalerunden til netop BSV i et opgør i Silkeborg i december.

Århus Håndbold hentede i øvrigt pokalmesterskabet i 2013 ved på hjemmebane at vinde en tæt kamp mod Skjern med 27-26. I øvrigt med en storspillende Henrik Hansen, der ikke længere er håndboldaktiv.

Skanderborg Håndbold - den klub, GOG-cheftræner Nicolej Krickau skiftede til GOG fra - holder generalprøve på Final 4 i Gudme på lørdag, hvor GOG og Skanderborg mødes i ligaens grundspil i Su'vi:t Arena med kampstart 16.10.

GOG-sportschef Torsten Laen kan fortælle, at en arbejdsgruppe arbejder med planer om at opbygge et GOG-museum i Gudme-arenaens mødelokale - blandt andet med fotos fra nogle af de markante fixpunkter i klubbens historie. Arbejdsgruppen vil gerne have i hvert fald noget klar, når "Mr. GOG", Poul Syberg, fylder 75 år til sommer. Nærmere betegnet den 30. juli.

Langtidsskadede Niclas Kirkeløkke selvtrænede ihærdigt under holdkammeraternes opvarmning i Ceres Arena. Kirkeløkkes løbemønstre ser fornuftige ud. Fra næste sæson spiller landsholdsbacken i Bundesligaen - for Rhein-Neckar Löwen. Men måske når man at se Kirkeløkke i aktion for GOG i et slutspil. Det ville være en flot afsked (for denne gang!) med barndomsklubben.