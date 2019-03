Årets sejrsmaskine er umotiveret og så får Cort chancen

Med tre etapesejre og en samlet triumf i årets Tour of Oman er Alexey Lutsenko den mest vindende rytter på startstregen, når den belgiske klassikersæson lørdag skydes i gang med Omloop Het Nieuwsblad.

Formen fejler intet hos den stærke kasakher fra Astana. Men det gør humøret. Og det ser ud til at blive danske Magnus Corts chance.

Sidste år vandt Astana Omloop Het Nieuwsblad med Michael Valgren. Det skete efter en finale, hvor det kasakhiske hold med hele tre mand var i overtal - og det skabte grunden for danskerens sejr.

- I år er vi lidt mere outsidere. Det kan godt være, at Lutsenko stiller op, og at han lige har vundet Oman, og han er i super form. Men jeg ved ikke rigtig, om han motiveret for det her, siger sportsdirektør Lars Michaelsen.

Lutsenko har svært ved at slippe sydens sol og suveræne asfalt. Det er "hans hoved, der ikke vil det", uddyber Michaelsen, om udsigten til brosten og revnede betonveje.

Motivation har Magnus Cort derimod masser af. Derfor er det danskeren og italieneren Davide Ballerini, som det azurblå asiatiske hold har de største forhåbninger til.

Sidste år var Cort få meter fra at komme med Valgren og de andre, da den afgørende - og sidste - udskilning fandt sted ved kapellet på den nådesløse Muur van Geraardsbergen godt 16 kilometer før mål.

Men han har meget at lære, og lørdagens løb handler for sportsdirektøren mest om at sikre den hurtige bornholmer en god start på brostenssæsonen.

- Magnus er motiveret. Han har lyst til det her. Men sætter man ham op imod Greg Van Avermaet (CCC), så har Greg en hel masse evner, som Magnus ikke har.

- Til gengæld har Magnus bevist, at han kan godt være med fremme. Jeg tror lige, at vi skal lidt i gang med Magnus, siger Lars Michaelsen.

En af udfordringerne er - ifølge sportsdirektøren - positionskampen, som normalt spiller en afgørende rolle i de belgiske forårsløb.

Derfor er det muligt, at Magnus Cort bør forsøge at slippe væk inden finalen.

- Men det er noget, man skal tage nærmest fra morgenstunden. Det kan man ikke programmere en uge i forvejen, siger Michaelsen.

Michaelsen peger på Matteo Trentin (Michelton-Scott), Sep Vanmarcke (EF Education) og Greg Van Avermaet som favoritter.

Michael Valgren har døjet med sygdom, og han har ikke fået trænet, som han gerne ville. Så den forsvarende vinder ved ikke, hvor han står, når det går løs for 74. gang i Gent klokken lidt i 12 lørdag.