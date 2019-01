Årets første ishockeykamp: Odense Bulldogs vil arbejde hårdt mod Herning

Ishockey: Når Odense Bulldogs fredag aften klokken 19.30 løber på isen til årets første ishockeykamp mod Herning Blue Fox, håber kaptajnen for den fynske hockeyklan på en gentagelse af indsatsen fra det gamle års sidste hjemmekamp mod Sønderjyske. I kampen i Odense for en uge siden førte Bulldogs længe mod Sønderjyske, inden det sønderjyske tophold fik udlignet 12 minutter før tid og endte med at vinde 2-1 på et mål i overtiden.

Søren Nielsen med igen

Bulldogs' teknisk dygtige angriber Søren Nielsen, der scorede målet i hjemmekampen mod Sønderjyske for en uge siden, var ikke med i returkampen dagen efter. Men han har trænet med igen og skulle være klar til kamp mod Herning fredag aften.

Kaptjan Larsen roser holdets finske målmand, Teemu Seppänen.

- Teemu stod fremragende mod Sønderjyske, siger Martin Larsen.

Herning er med 16 danske mesterskaber den mest vindende danske ishockeyklub, men i denne sæson er det blevet til flere nederlag end sejre, og Herning ligger blot på sjettepladsen.

- På papiret ser Herning stærke ud, og de har en af de bedste danskerstammer i ligaen. De har spillet godt i de to kampe, vi har spillet mod dem, og det er et hold, vi skal have respekt for, siger Martin Larsen.

Herning har vundet 4-1 i Odense og 6-1 hjemme i Herning i sæsonens to første indbyrdes opgør.

Men Herning har tabt tre af de seneste fire kampe. Dog blev det i den seneste kamp til sejr 4-3 efter overtid ude over formstærke Esbjerg på et sejrsmål af Daniel K. Nielsen i powerplay - dagen efter at Herning havde tabt 1-5 hjemme til samme modstander.

Odense Bulldogs' unge mandskab har tabt de fem seneste kampe og ligger isoleret på niende- og sidstepladsen med otte point op til Herlev på ottendepladsen. Men Bulldogs er sikker på som minimum at skulle spille en playin-serie om en slutspilsplads, da nummer ni og nummer otte mødes i en bedst-af-fem-serie om den sidste kvartfinalebillet.

- Det er en proces, vi er i gang med, og det går den rigtige vej, siger Martin Larsen.