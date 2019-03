Årets FRÆKKESTE mål: Han gemmer sig i målet - og laver det mest flabede move, du nogensinde har set

Derfor skal målmænd altid, altid, ALTID kigge sig over skulderen.

Dette må være enhver målmands værste mareridt.

I tirsdagens opgør mellem Carlisle United og Notts County blev gæsternes keeper Ryan Schofield snydt, så det drev, da hjemmeholdet reducerede til 1-2 i anden halvleg.

Alt ånder tilsyneladende fred og ingen fare, da Ryan Schofield står i sit eget felt med bolden i hænderne efter et Carlisle-angreb.

Men Notts County-keeperen ser sig ikke over skulderen, og der er heller ingen af holdkammeraterne, der bemærker noget, da Schofield smider bolden på jorden foran sig.

Så de opdager først alt for sent, at Carlisle United-angriberen Hallam Hope har gemt sig inde i målet.

Fra den position kan Hope ubemærket løbe ud og siden snuppe bolden for næsen af en chokeret målmand og score i tom kasse.

Et helt fantastisk frækt mål for Carlisle United.

Det hører selvfølgelig med til historien, at Notts County alligevel endte med at vinde kampen med 3-1.