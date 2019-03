Robert Skov ville have fået landsholdsdebut mod Kosovo, hvis han ikke var blevet skadet, siger Åge Hareide.

Superligatopscorer Robert Skov var tiltænkt spilletid i torsdagens testkamp mellem Danmark og Kosovo, hvis ikke Skov søndag var blevet skadet i FC Københavns sejr over Hobro i Superligaen.

Det siger landstræner Åge Hareide, der i Robert Skovs skadesfravær har indkaldt Jacob Bruun Larsen fra Dortmund til landsholdet.

-I forhold til Kosovo-kampen var det jo tanken at bruge Robert Skov der, så han kunne få debut. Nu må vi træne, og så må vi se, hvordan det ser ud.

-Hans fravær ændrer ikke vores planer så meget, det er mere synd for ham, at han ikke er her, når han nu var blevet landsholdsudtaget.

-Jeg tror, han havde fået debut, hvis han havde været frisk. Så havde det været et godt tidspunkt for ham at spille, siger Åge Hareide.

_Får Jacob Bruun så lov til at spille torsdag?_

-Det må vi se, siger Åge Hareide.

22-årige Robert Skov var med i Danmarks bruttotrup til VM sidste år, men har ikke tidligere været udtaget til en A-landskamp.

Den brandvarme FCK'er gør sig primært højrekanten.

Ifølge landstræner Åge Hareide giver 20-årige Jacob Bruun Larsen flere taktiske muligheder, da han dækker begge kanter i landsholdets 4-3-3-lignende formation.

-Det nemmeste var at se på Jacob, nu hvor vi har flere andre unge med. Han var også allerede i Danmark, for han skulle have mødtes med U21-landsholdet i dag, siger Åge Hareide.

Torsdag spiller Danmark på udebane mod Kosovo i en testkamp. Tirsdag i næste uge skal Danmark spille på udebane mod Schweiz i den første EM-kvalifikationskamp frem mod slutrunden i 2020.