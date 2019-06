Åge Hareide: Spillerne ser forbavsende friske ud

Det danske fodboldlandshold har haft en optimal opladning til fredagens EM-kvalifikationskamp mod Irland.

Niveauet på træningsbanen har været højt, og spillerne har været mere friske, end man kunne forvente så sent på sæsonen, siger landstræner Åge Hareide på et pressemøde.

- Vi har trænet godt. Spillerne har set forbavsende friske ud efter en lang sæson. Jeg har den samme gode fornemmelse, som jeg havde inden VM sidste år.

- Spillerne virker glade for at komme hjem, og vi har haft gode træninger. Alle spillerne ved, hvad de skal gøre på landsholdet, og de finder hurtigt ind i deres roller, så vi kan komme i gang. De har vist stor kvalitet, siger Åge Hareide.

Onsdag måtte han sende Andreas Bjelland hjem på grund af en skade. Resten af spillerne er helt klar til at møde Irland fredag og Georgien mandag, siger Åge Hareide.

- Bjelland fik en lille skade, og den kunne ikke heles inden på mandag, så derfor har vi udtaget Victor Nelsson fra U21-landsholdet. Ellers er der ikke noget specielt, siger landstræneren.

Mens flere af landsholdsspillerne mødte ind i landsholdslejren allerede i sidste uge og blev suppleret af resten af holdet i mandags, blev Christian Eriksen bevilget ekstra fridage og mødte først op i Helsingør onsdag.

Fridagene var bevilget som følge af hans deltagelse i lørdagens Champions League-finale, hvor han sammen med Tottenham tabte 0-2 til Liverpool.

Landsholdsmålmand Kasper Schmeichel er sikker på, at den tabte finale ikke rumsterer i Eriksens baghoved fredag under opgøret mod Irland.

- Jeg har ikke snakket med ham om finalen. Men som jeg kender Christian, så er han åbenlyst meget skuffet over at have tabt så vigtig en kamp, men hans måde at håndtere det på er at komme ud at spille igen og få nederlaget ud af systemet.

- Ingen skal være i tvivl om, at Christian Eriksen vil være fuldt ud motiveret, når han skal spille om at komme med til EM, siger Kasper Schmeichel.