Fodboldlandstræner Åge Hareide vil ikke skrige tirsdagens EM-kvalifikationsåbner mod Schweiz op til at være afgørende for, om man kan forvente, at Danmark kommer med til EM i 2020 eller ej.

Det siger landstræneren på et pressemøde forud for udekampen mod kvalifikationsgruppens bedstrangerede hold.

- Det er ikke kampen i morgen, som afgør gruppen, for det er kun en af otte kampe. Vi vil altid gerne vinde, men det er ikke den afgørende kamp.

- Vi kommer til at have fokus på, hvordan vi spiller. Vi har ikke fokus på resultatet, men på præstationen, siger Åge Hareide.

Han er dog tydelig omkring, at Schweiz er det bedste hold i Danmarks gruppe.

- Vi ser frem til kampen, hvor vi møder det bedste hold i gruppen. Schweiz ligger nummer otte på verdensranglisten, og de skal spille semifinaler i Nations League, og det viser deres styrke.

- Vi skal spille op til vores bedste, men det passer os også godt at spille mod de bedste hold, siger Åge Hareide.

Ud over Schweiz tæller Danmarks gruppe også Irland, Georgien og Gibraltar. De to bedste kvalificerer sig til EM.

Siden torsdagens 2-2-testkamp på udebane i Georgien har Danmark forberedt sig i den schweiziske by St. Gallen frem mod tirsdagens kamp.

Træningerne på Kybunpark og diverse taktikmøder med spillertruppen gør landstræneren fortrøstningsfuld.

- Vi har haft nogle gode dage, men det har vi hver gang, vi er sammen, for vi kan godt lide at arbejde sammen.

- Vi har haft nogle gode træninger, og vi har haft nogle fantastiske faciliteter i St. Gallen, og det er vi taknemmelige for, siger Åge Hareide.

Kort inden mandagens pressemøde kom det frem, at forsvarsspilleren Fabian Schär misser kampen for schweizerne. Dermed er holdet uden tre stamspillere. Også de offensive profiler Haris Seferovic og Xherdan Shaqiri går glip af opgøret.

Det tillægger anfører Simon Kjær dog ikke stor betydning før opgøret.

- Schweiz har et stærkt hold både offensivt og defensivt. Selvfølgelig er der svagheder, når flere af de bedste spillere ikke er med. Men de har andre gode spillere, så det bliver en svær kamp.

- Vi ser bare frem til at komme i gang med kvalifikationen, siger Simon Kjær.

Åge Hareide fortæller, at alle spillere i Danmarks trup er klar til kampen i Basel.