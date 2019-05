Åge Hareide: Ingen er udelukket på livstid

Tidligere uenigheder med spillere må ikke være en hindring for at udtage dem til landsholdet, siger Hareide.

Det er vigtigt at sende et signal til fodboldspillere om, at døren til det danske landshold ikke er lukket, fordi man er blevet valgt fra flere gange.

Det siger landstræner Åge Hareide, efter at Daniel Wass og Riza Durmisi onsdag blev udtaget til landsholdets EM-kvalifikationskampe mod Irland og Georgien, efter at begge havde været ude i landsholdskulden i lang tid.

- Det er vigtigt at vise for vores omgivelser, at uenigheder eller noget, der kommer ud som en konflikt, ikke er vedvarende. De bedste fodboldspillere skal repræsentere Danmark til enhver tid, og på landsholdet skal vi kunne håndtere alle typer mennesker.

- Hvis der er spillere, jeg ikke udtager, er det, fordi de er for dårlige, eller fordi vi er uenige om ting. Men det betyder ikke, at man er udelukket på livstid. Jeg vil have de bedste med, siger Åge Hareide.

Nordmanden understreger også, at de øvrige landsholdsspillere har præsteret så godt, at der ikke har været stor grund til at skifte for meget ud i truppen.

- De spillere, der er kommet ind i stedet, har gjort det godt. Landsholdet har gjort det ganske godt i de sidste par år, og derfor holder man også fast i sin trup, siger han.

Landstræneren har flittigt prædiket om den gode harmoni, der er på holdet. I pressen er det tidligere blevet udlagt som, at Wass og Durmisi ikke har bidraget til den gode stemning, og at det har været en medvirkende årsag til fravalget af dem.

Landstræneren viger uden om den præmis, men forsikrer, at han ikke har betænkeligheder i forhold til holdånden ved at udtage de to spillere.

- Jeg er ikke bange for holdets harmoni. Jeg er mere bange for pressen. Jeg er ikke bange for uenigheder med spillere, for de må gerne være uenige med mig. Men når en uenighed bliver opfanget af pressen, bliver den viderebragt uden eksakt at vide, hvad der er sket mellem spillere og trænere.

- Journalister skal beskrive de faktiske forhold, og det kan være svært, når man ikke ved alt om alle forhold, og så må I spekulere. Så kan det udlægges, som om der er en konflikt mellem træner og spiller.

- Det har der ikke været, der har været en uenighed. Det vil der altid være i en trup, og jeg er ikke bange for at bringe spillere, der er uenige med mig. Jeg vil vise, at man har en plads på vores hold, hvis man spiller god fodbold, siger Åge Hareide.

I efteråret udtog han Pierre-Emile Højbjerg efter to års fravær, og han er ifølge nordmanden et eksempel på, at en pause fra landsholdet kan føre noget positivt med sig.

- Pierre-Emile Højbjerg er kommet tilbage på landsholdet og er meget bedre. Det tror jeg også, Daniel Wass vil være. Han vil vise endnu mere lyst til at være på landsholdet, siger Åge Hareide.

Valencia-spilleren Daniel Wass spillede sin seneste landskamp i november 2016. Lazios Riza Durmisi spillede sin seneste landskamp i marts sidste år.