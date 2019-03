Åge Hareide: Comeback viser landsholdets karakter

Landstræner Åge Hareide er stolt af, at de danske landsholdsspillere blev ved med at kæmpe, da holdet kom bagud 0-3 i den svære udekamp mod Schweiz.

Mathias "Zanka" Jørgensens 1-3-reducering i det 84. minut var skelsættende, fordi det genstartede landsholdets tro på egne evner. Det siger Åge Hareide på et pressemøde efter kampen, der sluttede 3-3.

- Vores første mål løftede os. Det gav hele holdet energi. Man kunne også se, at Schweiz havde spillet en kamp i Georgien for tre dage siden, så de var lidt trætte og lavede udskiftninger, og det ændrede kampen fuldstændig.

- Nogle kalder det held, men jeg vil ikke kalde det held, når man kommer tilbage på den måde. Det viser karakteren på vores hold, det er vores store styrke. Vi har ikke tabt i 26 kampe nu, siger Hareide.

Han påpeger ellers, at schweizerne var bedst i store dele af kampen.

- Fodbold er et svært spil at forstå. Det var en sjov kamp, for vi var langt fra at være det hold, vi forventede. Schweiz dominerede kampen, og det måtte vi snakke om i pausen.

- Det blev meget bedre i anden halvleg, men så scorede Schweiz to mål. Det første fra Granit Xhaka var godt, og så scorede de også på hjørne. Så er det hårdt at være det danske landshold.

- Der er ikke langt fra helvede til himmel i fodbold. Det er på grund af den følelse, jeg stadigvæk er i sporten. Vi lignede mere vindere end Schweiz, for vi fik et point, og de tabte to, siger Åge Hareide.