Golf: Sebastian Cappelen har sat kursen mod en plads blandt verdens bedste golfspillere. Den 29-årige fynbo, der de seneste fem år har levet som professionel golfspiller i USA, vandt natten til mandag dansk tid turneringen Rex Hospital Open i Raleigh, North Carolina. Turneringen er en del af den amerikanske Webcom-tour.

Dermed er Sebastian Cappelen kommet et stort skridt nærmere sit mål om at komme ind og blive en fast del af den amerikanske PGA Tour, som bliver regnet for den stærkeste tour i verden. Inden weekendens turnering lå han nummer 73, men nu er han rykket op som nummer 10 på listen. De 25 bedste kvalificerer sig til PGA Touren, når Webcomtour-sæsonen slutter i august.

Med sejren i Rex Hospital Open scorede Sebastian Cappelen en præmie på 117.000 dollar, svarende til cirka 782.000 kroner.

Det var en stærk sidste runde, der sikrede den fynske golfspiller sejren. Efter runder på 65, 65 og 69 slag var han 14 slag under par, fire slag fra førstepladsen, efter de tre første runder.

I sidste runde tabte han et slag på både første og andet hul, som begge resulterede i en bogey. Men han kom stærkt igen og præsterede en eagle (to slag under par) på fjerde hul. På de sidste 14 huller præsterede Cappelen syv birdies og gik i alt runden i 64 slag, hvilket gav en samlet score på 21 slag under par.

Det rakte til en suveræn førsteplads i 263 slag, tre slag foran de nærmeste.

- På vej mod tredje hul sagde jeg til min caddie, at det ville blive en af den slags runder, hvor jeg laver to tidlige bogeys og så kommer til at spille fantastisk. Det var det eneste, jeg tænkte på, ikke at lade de to bogeys koste mig til slut, og det gik, siger Sebastian Cappelen til Webcom-tourens hjemmeside.