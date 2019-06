41-årig brasilianer skriver historie ved fodbold-VM

Formiga blev historiens ældste VM-spiller, da hun var med til at slå Jamaica med 3-0 ved VM.

Fodboldhistorikere får travlt med at opdatere deres opslagsværker, efter at den brasilianske fodboldspiller Formiga søndag var på banen i Brasiliens 3-0-sejr over Jamaica ved kvindernes VM i Frankrig.

I en alder af 41 år og 98 dage satte hun nemlig rekord som den ældste spiller, der nogensinde har optrådt ved VM i kvindefodbold. Samtidig blev hun den første spiller, der har været med i syv VM-slutrunder.

Formiga viste sig første gang på den internationale scene som 17-årig ved VM i Sverige i 1995, og hun har været med i samtlige VM-slutrunder siden.

Paris Saint-Germain-spilleren var på banen i alle 90 minutter i brasilianernes VM-premiere søndag, hvor hun fik en advarsel på vej mod den sikre 3-0-sejr.

Det var dog en anden veteran, der stjal billedet på banen i Grenoble. Den 34-årige angriber Cristiane lavede alle Brasiliens tre mål og har dermed foreløbig lagt sig øverst på VM-topscorerlisten.

Første scoring faldt efter et kvarter, hvor hun smukt pandede et indlæg fra venstre side i nettet.

Kort inde i anden halvleg gjorde hun det til 2-0, da hendes afslutning ved bageste stolpe lige akkurat sneg sig over målstregen, inden en Jamaica-forsvarer fik den bugseret væk.

14 minutter senere fuldendte hun sit hattrick direkte på frispark, da hun sendte bolden op i det ene målhjørne. Cristiane er nu oppe på hele 93 mål i landsholdsdragten.

Brasilien var i øvrigt uden angrebsstjernen Marta, der kæmper for at blive klar efter en lårskade. Holdet skal i aktion igen på torsdag, hvor Australien venter.