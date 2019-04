40-årige Michael V. Knudsen tager et år mere i BSV

Den tidligere landsholdsspiller Michael V. Knudsen har forlænget sin kontrakt med Bjerringbro-Silkeborg, så han også er en del af holdet i næste sæson.

Det skriver håndboldklubben i en pressemeddelelse.

Selv om Michael V. Knudsen er blevet 40 år, føler han stadig, at han har meget at byde på.

- Jeg har oplevet mange ting med håndbolden, som jeg sætter ekstremt stor pris på, og jeg kan stadig træne med hver dag og levere 100 procent af det, jeg står for og gerne vil være kendetegnet ved. Hvis det ikke var muligt, så stoppede jeg, siger stregspilleren.

- Det skal være sjovt og udviklende, og man skal være i et miljø, hvor man føler, man kan gøre en forskel og presse hinanden, lyder det fra Michael V. Knudsen.

Knudsen har spillet i BSV siden 2014. Cheftræner Peter Bredsdorff-Larsen ser den rutinerede stregspiller som en central del af holdet.

- Det glæder mig at have fulgt Michael V. Knudsens karriere både med landsholdet og de sidste mange år hos BSV, og se at det betaler sig at være en topprofessionel idrætsmand, som altid går forrest både til træning og kamp, og som er med til at opbygge en vinderkultur, siger cheftræneren.

- For mig er der ingen tvivl om, at Michael V. Knudsen også kan bidrage en masse til vores hold i den kommende sæson, siger Peter Bredsdorff-Larsen.

Foruden Michael V. Knudsen råder BSV over stregspilleren Jesper Nøddesbo, der ligesom Knudsen har været en del af det danske landshold gennem mange år.