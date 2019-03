3F skal lægge navn til Superligaen i fodbold

Fagforeningen 3F bliver ny hovedsponsor for Superligaen, som fra næste sæson kommer til at bære navnet 3F Superliga.

Det meddeler parterne på et pressemøde onsdag.

Sponsoratet træder i kraft med det samme og løber frem til sommeren 2023. Men først fra starten af den kommende sæson skifter Danmarks bedste fodboldrække altså navn.

Superligaens direktør, Claus Thomsen, ser store perspektiver i det nye samarbejde.

- Vi er stolte over at kunne præsentere 3F som ny hovedsponsor for Superligaen. Danmarks største fagforening er en perfekt partner for Danmarks største sportsturnering.

- Det er et unikt samarbejde, vi tager hul på, hvor 3F bidrager til at øge stemningen på stadion ved at få endnu flere fans på lægterne, siger han i en pressemeddelelse.

Gennem årene har forskellige navne- og hovedsponsorer prydet ligaens navn.

Ligaen har således heddet både Coca-Cola Ligaen og Faxe Kondi Ligaen. I en lang årrække fra 2001 til 2010 gik den under navnet SAS Ligaen.

Senest var forsikringsselskabet Alka fra 2015 til sommeren 2018 navne- og hovedsponsor for Superligaen, der officielt hed Alka Superliga.

Men i denne sæson har der ikke været nogen navne- og sponsor.

Det bliver der nu ændret på, og som noget nyt kan medlemmer af fagforeningen komme gratis til fodbold. Det fortæller 3F's forbundsformand, Per Christensen.

- Når vi i 3F indgår en stor sponsoraftale, så er det fordi, den kommer medlemmer til gode.

- Fra næste sæson kan alle medlemmer af 3F derfor hente en billet til alle de kampe, de har lyst til samt købe en ledsagerbillet med rabat. Det eneste, de selv skal betale for, er den varme pølse og drikkevarerne, siger han.

Fredag aften ruller bolden igen i den danske Superliga efter landskampspausen, når Brøndby og OB tager hul på mesterskabsspillet.