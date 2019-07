23 Tour-ledere har dopingdom eller indrømmet fusk

Dopingjægere finder det bekymrende, at personer med en belastet fortid indtager vigtige roller i cykelsporten.

Årtiers dopingspøgelser kaster fortsat skygger over verdens største cykelløb, Tour de France.

93 ledere - cirka en tredjedel af de 22 holds chefer, sportsdirektører og læger - har tidligere været knyttet til sager om medicinsk snyd i idrætten. 23 af den er direkte dømt for doping eller har indrømmet fusk.

Det skriver Politiken søndag.

Det viser Politikens gennemgang af 280 ansatte på Tour de France-holdene.

Mens 23 er dømt eller har tilstået, har 35 indgået i officielle efterforskninger eller rapporter om cykelsportens dystre bagside - dog uden at få en formel straf.

Yderligere 35 personer har været forbundet mere løst med sager gennem for eksempel vidnesbyrd.

Mængden af belastede personer blandt lederne i cykelsporten bekymrer Anti Doping Danmark.

- Der er stadig den her omerta - tavshedens lov - når det kommer til at snakke om navne og mere konkrete hændelser. Sådan gælder det også mange af de gamle ryttere, der er i sporten i dag. Man kan godt tvivle på, om de egentlig har ændret sig det store, siger direktør Michael Ask.

Flere centrale figurer på det kasakhiske Astana-hold falder ind under den kategori.

Det er mandskabet, der har Jakob Fuglsang som kaptajn.

Chefen for Astana hedder Alexander Vinokourov, er selv dømt for bloddoping som rytter og har plejet tætte bånd til nogle af sportens mest berygtede personer.

Alligevel har han blot benægtet alt.

I 2011 vedtog Den Internationale Cykelunion (UCI) en regel, der skulle forhindre dopingdømte i at indtage andre roller i cykelsporten. Men den blev ikke indført med tilbagevirkende kraft.

Derudover er der flere undtagelser i paragrafferne.

Politiken har uden held forsøgt at få en kommentar fra Astana og UCI.