22-årig belgisk rytter omkommer efter styrt i Polen

Et slemt styrt på 3. etape af Polen Rundt kostede den 22-årige rytter Bjorg Lambrecht livet.

Den 22-årige belgiske cykelrytter Bjorg Lambrecht døde mandag efter et styrt på 3. etape i Polen Rundt.

Det bekræfter Bjorg Lambrechts hold, Lotto Soudal, på Twitter.

- Den størst mulige tragedie, som kunne ske for familie, venner og holdkammerater til Bjorg, er sket. Hvil i fred, Bjorg, skriver Lotto Soudal.

Bjorg Lambrecht styrtede med omkring 60 kilometer til målet i polske Zabrze. Vejene i Polen var glatte. Han tabte kontrollen med cyklen og ramte ind i nogle betonrør i vejkanten.

Efter styrtet blev Bjorg Lambrecht transporteret til et hospital i ambulance.

Men her var det ikke muligt for lægerne at redde hans liv.

De øvrige ryttere i feltet gennemførte etapen, som blev vundet af Bora-sprinteren Pascal Ackerman, efter at Fabio Jakobsen blev deklasseret.

Efterfølgende lyder der kondolencer fra flere af de deltagende cykelhold på de sociale medier.