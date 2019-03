2018 gav AaB et underskud på 22,8 millioner kroner

Et stort underskud dominerer AaB's årsregnskab, og klubben forventer også underskud i 2019.

Pengene strømmer ud af Aalborg Boldspilklub A/S, der står bag fodboldklubben AaB.

Det fremgår af en fondsbørsmeddelelse, som selskabet tirsdag har udsendt.

Mere konkret er der i årsregnskabet for 2018 et underskud på 22,8 millioner kroner før skat.

- Resultatet er ikke tilfredsstillende, men forventet, da vi har brugt penge på at investere i vores spillertrup, siger AaB's administrerende direktør, Thomas Bælum, til B.T.

I 2017 havde klubben samlet et overskud på 13,1 million, hvilket primært skyldtes store indtægter fra salgene af spillerne Christian Bassogog og Joakim Mæhle.

I alt havde AaB et overskud på 36,6 millioner kroner før skat i transferaktiviteterne i 2017, mens der i 2018 var et underskud på 5,7 millioner kroner.

- Vores økonomi fra tidligere transfers har givet os mulighed for at investere i spillertruppen, som helt i tråd med vores udmeldinger resulterer i et underskud før skat på 22,8 millioner kroner, står der i årsrapporten, der er signeret af Bælum og bestyrelsesformand Torben Fristrup.

- Vi har hen over efteråret arbejdet på en ny strategiplan for perioden 2019-2022 - den vil I komme til at høre mere om, skriver de.

AaB forventer et underskud på mellem 15 og 20 millioner kroner i 2019, hvis holdet ikke deltager i en europæisk klubturnering.

Med to runder tilbage af grundspillet i Superligaen kæmper nordjyderne for at klemme sig ind i top-6.

En plads blandt de seks bedste mandskaber giver en billet til mesterskabsslutspillet.

AaB ligger på syvendepladsen med 32 point efter 24 kampe. Samme antal point har FC Nordsjælland, der lige nu ligger på den eftertragtede sjetteplads.

AaB mangler at møde Brøndby og AGF i de sidste to runder. Mellem de to kampe venter dog en kvartfinale i pokalturneringen ude mod Næstved.