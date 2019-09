20-årig slovener triumferer i bjergene i Vueltaen

Tadej Pogacar slog til i et hæsblæsende bjergdrama, da sloveneren vandt 9. etape i Vuelta a España

Unge Tadej Pogacar (UAE Emirates) viste enormt overskud, talent og vilje, da den 20-årige cykelrytter søndag sejrede på 9. etape i Vuelta a España.

Sejren var med afstand karrierens største for den unge rytter, som i regn og hagl kørte alene over målstregen med løbets favoritter dumpende ind efterfølgende.

Nairo Quintana (Movistar) blev nummer to 23 sekunder senere, efter at Astana-kaptajn Miguel Ángel López havde spillet sine taktiske kort, høstet af dem, inden han endte med at gå ned i den offensive satsning.

Etapen gik fra Andorra Vella til Cortals d'Encamp og bød på blot 94,4 kilometer, men det var med adskillige stigninger og 3300 højdemeter, og det blev en usædvanlig hård dag på kontoret for rytterne.

Det skyldtes ikke mindst, at et gevaldigt uvejr med regn og hagl satte ind, netop som det hele skulle afgøres med under ti kilometer igen på etapens sidste stigning.

Nairo Quintana blev i mål efterfulgt af Primoz Roglic (Jumbo-Visma) og Alejandro Valverde (Movistar), og Quintanas kørsel betød, at colombianeren overtog løbets røde førertrøje fra Nicolas Edet (Cofidis).

Den mistede Miguel Ángel López lørdag til Edet, men López havde inden etapen luftet, at han ville forsøge at tilbageerobre den igen.

Astana spillede da også ud og havde Jakob Fuglsang med i et stort udbrud, der med 45 kilometer igen havde lige under fire minutters forspring.

Her sad også danske Niklas Eg, mens Fuglsangs holdkammerater Gorka Izagirre og Omar Freila også var med fremme.

På et tidspunkt lod Omar Fraile sig falde tilbage i feltet hos Miguel Ángel López, og det var et tegn på, hvad der var i vente.

López angreb fra feltet med 20 kilometer igen, og Valverde, Roglic og Quintana (Movistar) kunne ikke følge med.

Det gav derfor mening, at Fuglsang og Izagirre lå fremme taktisk.

Izagirre ventede på sin colombianske kaptajn, mens Fuglsang lå et par minutter længere fremme i gruppen, inden danskeren også ventede og tog over i støtten for colombianeren.

Bagude angreb de øvrige favoritter i klassementet på skift i gruppen efter, og da uvejret pludselig satte ind, blev det hele vendt på hovedet.

Quintana og Valverde indhentede López, som endte med at smide omkring 40 sekunder til sin landsmand på etapen.