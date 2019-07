2. division nærmer sig: Dalum og Middelfart spillede nogle af de sidste træningskampe

FODBOLD: Holdene i 2. division er i disse dage i gang med at få presset de sidste træninger og kampe ind, så holdene er helt klar til sæsonstarten i 2. division, der for de flestes vedkommende starter 3. august.

Det er også tilfældet i Dalum og Middelfart, hvor begge hold i dag spillede træningskampe. Dalum forblev på Fyn til en kamp mod TPI, mens Middelfart tog den lidt længere tur til Brabrand for at møde et hold, som fynboerne sandsynligvis skal kæmpe med til det sidste om en plads i 1. division.

Og første stik - som dog ikke tæller - i den duel gik til Middelfart, der vandt 1-0 lørdag eftermiddag.

- Jeg synes, vi spillede en fornuftig kamp uden at være prangende. Specielt vores første halvleg var god, men i anden halvleg faldt niveauet lidt. Det skete delvist, fordi vi begyndte at skifte spillere ud, sagde Middelfarts cheftræner, Jes Bekke efter kampen.

Indtil videre har holdet været i gang i godt en måned, og formen begynder endelig så småt at indfinde sig hos spillerne igen.

- De første 14 dage bar præg af trætte spillere, men jeg sagde også, at det var helt fint, at de var trætte efter kampe. De sidste 14 dage har vi jo kunne se, at folk har det bedre og flere spillere har benene i kampene. Vi har også haft et par spillere med småskavanker, men de har alle fået noget spilletid, så det ser fint ud, siger Jes Bekke.

Middelfart spiller sin åbningskamp af denne sæson mod Vejgaard 3. august klokken 13, men inden da har klubben valgt at smide en ekstra træningskamp ind i programmet. Mandag spiller Middelfart mod en tidligere konkurrent, nemlig Kolding, der for et par måneder siden tog en af de oprykningspladser, som Middelfart havde stilet efter.

- Rent spillemæssigt ser det godt ud, men vi er ikke i mål endnu. Og vi har et par spillere, der godt kunne bruge nogle flere minutter til benene, så derfor valgte vi at spille en træningskamp mere, siger Jes Bekke.