19 sejre i træk: Svendborg-Oure slog endnu et 2. divisionshold

Fodbold: Svendborg-Oure har fortsat kun prøvet at vinde i 2019. Samtlige 13 turneringskampe inden sommerferien resulterede i sejre til det sydfynske hold, der trods de mange sejre måtte se Næsby løbe med den enlige oprykningsplads til 2. division.

Men SfB-Oure FA, som er det fulde navn for den sydfynske fusionsklub mellem den gamle divisionsklub Svendborg forenede Boldklubber og talenterne fra Oure Fodbold Akademi, fortsætter de lovende takter. Samtlige tre træningskampe hen over sommeren har SfB-Oure også vundet - heraf to sejre over 2. divisionshold.

Først vandt SfB-Oure 6-0 over Otterup, der som det sydfynske succeshold også spiller i Danmarksserien, og siden vandt SfB-Oure 4-3 over Dalum fra 2. division.

I den sidste testkamp blev det til endnu en sydfynsk sejr - 2-1 hjemme på SfB's anlæg over Holbæk, der netop er rykket op i 2. division.

Mads Anderson bragte SfB-Oure foran 1-0 efter 18 minutter, da han udnyttede et dårligt udspil fra Holbæks målmand, beretter SfB-Oures Facebookside. Men efter et boldtab midt på banen fik sjællænderne udlignet efter en halv times spil.

En chancerig anden halvleg bød på hele fire forsøg på overliggeren - et fra Holbæk og tre fra hjemmeholdet.