18-årig dansker tordner forbi Contador-tid i Spanien

- Det er selvfølgelig en rigtig imponerende tid og virkelig flot kørt af ham. Og det viser også bare, at han har det, der skal til. Det var et rigtig positivt tegn, siger coloQuick Cyclings sportschef, Christian Andersen.

- Du får jo lagt en vis forventning - også på dig selv - når du laver sådan en fantomtid, kan man godt tillade sig at sige. Det er vigtigt for ham selv, at det ikke er sådan en, hvor han går ud og bliver skuffet over, at han ikke vinder alle cykelløb, for det kan han ikke, heller ikke selvom han har lavet det der. Det handler om at gå ind til cykelløbene, som han ville alligevel, og så tager vi resultaterne derefter, så vi hele tiden lægger lag på i stedet for at skulle til at pille dem af, siger Christian Andersen.

Han bliver bedre end os

Hvor fremtiden for Jacob Hindsgaul ligger, er der naturligt nok ingen, der kan sige med sikkerhed. Men hos coloQuick Cycling ser man meget positivt på den.

- For os handler det altid om se på, ikke hvor Jacob er nu, men hvor han er om fem år. Jeg er ikke et sekund i tvivl om, at hans fremtid ser lys ud. Han har kapaciteten til at blive bedre end os, og det kommer han også til. Det er jeg ikke et sekund i tvivl om, siger Christian Andersen.

Men for nu skal den unge cykelrytter fokusere på at blive bedre i sin første seniorsæson.

- Hans fokus skal være at stille og roligt begynde at lave nogle U23-resultater. Prøve løbene og se, hvad han kan der. Vi har lagt nogle løb, der passer rigtig godt til Jacob. Vi har snakket med ham om, hvilke muligheder, det giver, at vi tror, han kan køre godt opad - også senere på sæsonen. Vi har eksempelvis lagt et løb nede i Frankrig, der er ret bjergrigt, hvor han kan prøve sig selv af, siger Christian Andersen, der har stor tillid til, at en af Hindsgauls største styrker er hans alsidighed.

- Han har jo nogle evner, skal man huske. Han kan godt køre sådan noget her (han hurtige tid på Cole de Rates, red.), men han kan også køre en meget fornuftig enkeltstart. Han er slet ikke endimensionel, og det kan han bruge fremadrettet til at spørge "hvad er det for en rytter, jeg gerne vil være, siger Christian Andersen.